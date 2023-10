Angebot in Kaarst Teilnahme-Rekord bei pfiffiger Herbstferienaktion

Sie ist eine Institution in Kaarst: die fünftägige Herbstferienaktion für Grundschulkinder namens „Pfiff-Ich“, veranstaltet von der Evangelischen Kirchengemeinde im Jugendcentrum (JC) am Lindenplatz. Dieses Mal konnte sich JC-Leiterin Christiane Wünsche, die auch die Gesamtleitung des pfiffigen Angebots innehat, über einen Teilnahmerekord von 63 Kindern freuen. Sonst kamen 50 Kinder in zwei Wochen, aktuell findet das Ganze nur in der zweiten Ferienwoche statt, da der Feiertag der Deutschen Einheit in der ersten Ferienwoche keine gute Grundlage für verlässliche Anmeldungen ergab, so Christiane Wünsches Erfahrung. Sven Zastrow, Sozialarbeiter und hauptamtlicher Mitarbeiter im JC, leitet das Orga-Team. Insgesamt helfen 15 Ehrenamtler – Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren – mit, den Kindern eine abwechslungsreiche Woche anzubieten. Vier Themenfelder werden „beackert“.