Demo gegen den Krieg in der Ukraine : Kaarst sendet ein Friedenszeichen

Foto: Simon Janßen 12 Bilder Krieg in der Ukraine – Kaarst sendet ein Signal des Friedens

Kaarst Bewegende Wortbeiträge, Whatsapp-Nachrichten aus dem Kriegsgebiet und ganz viel Zusammenhalt: Zahlreiche Kaarster haben am Donnerstagabend ein deutliches Signal gegen den Krieg in der Ukraine gesendet.

Stanislaw Melamed steht inmitten des Kaarster Neumarktes und ringt um Fassung. „Ich bin sprachlos“, sagt der 51-Jährige, der sich „ohnmächtig“ fühle in Anbetracht der Situation, kaum etwas tun zu können. Sein Cousin, dessen Frau und ihre drei Kinder harren derzeit in der Nähe von Kiew aus, wo seit Tagen heftige Kämpfe stattfinden. Detonationen, Kugelhagel – die blanke Angst. „Es ist einfach nur grausam“, sagt der Kaarster mit ukrainischen Wurzeln, der sich am Donnerstag in den Farben seines Heimatlandes kleidete. Dass Blau und Gelb in den Abendstunden auf dem Markt dominierten, war kein Zufall, schließlich nahmen zahlreiche Bürger dort an einer Friedensdemo teil, zu der die Stadt zuvor eingeladen hatte.

Viele kamen mit Transparenten, Fahnen und stellten Kerzen auf, die im Laufe des Abends eine große Friedenstaube formen sollten. Kinder bastelten Schilder aus Din-A-4-Blättern, die an kleinen Ästchen befestigt wurden. Jede dieser Botschaften kam an und formte ein großes gemeinsames Zeichen der Solidarität. Besonders bewegend: Der immer wieder den Tränen nahe Sebastian Lys, der die Whatsapp-Nachrichten von Familienmitgliedern vorlas, die sich derzeit in der Ukraine befinden. Zu seinem Gefühl des Schmerzes kommt gleichzeitig ein großer Stolz – auf die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, die ihn in den vergangenen Tagen erreichten.

Info Partnerstadt sendete ebenfalls ein Signal Hand in Hand Zeitgleich zur Veranstaltung vor dem Kaarster Rathaus fand in der Partnerstadt Perleberg (Brandenburg) eine ähnliche Kundgebung statt, um ein Zeichen für Frieden in der Ukraine zu setzen. Hilfe Unterstützt wurde die Aktion auch von den Schützenbruderschaften aller Ortsteile, Stadtsportverband und Politik.

Emotional war auch die Ansprache von Bürgermeisterin Ursula Baum, die die erschütternde Dramatik des Krieges anhand von zwei 18-Jährigen darstellte, die gerade noch zusammen Fußball spielten, mit ihren Freunden unterwegs waren und lachten – und im nächsten Moment aufeinander schießen müssen. „Einer von ihnen wird vielleicht überleben, womöglich aber auch keiner“, so die Bürgermeisterin. Kriege kenne man sonst nur aus dem Fernsehen – „jetzt ist er plötzlich ganz nah und macht vielen von uns – auch mir – Angst“, so Baum. Gleichzeitg machte sie deutlich: Jetzt ist die Zeit für ein Miteinander! Die Bereitschaft in der Bevölkerung habe sie zum Teil zu Tränen gerührt: „Ganze Häuser werden zur Verfügung gestellt.“

Die Kaarster Kantoren Dieter Böttcher und Wolfgang Weber sowie die Musikschule Mark Koll unterstützen die Aktion durch musikalische Beiträge. Bewegend war auch die kleine Amelie, die „Wozu sind Kriege da“ von Udo Lindenberg in den Abendhimmel sang. Ihr Vater Tobias Leo brachte ein Schild mit zur Demo, auf dem „Stop War!“ in großen Buchstaben prangte.