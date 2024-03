Veranstaltung in Kaarst Ausbildungsbörse als Magnet für junge Menschen

Der Besucherandrang war groß: Zahlreiche Schüler, teilweise begleitet von ihren Eltern, tummelten sich am Samstag-Vormittag in der Rathausgalerie bei der achten Auflage der Ausbildungs-und Studienbörse, organisiert von den Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) Kaarst: „Wir möchten dazu beitragen, potenzielle Arbeitskräfte und Anbieter zusammenzubringen“, sagte KKV-Vorsitzender Hans-Peter Weiland in seiner Begrüßung.