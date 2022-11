Weihnachtsmarkt im Café Buxbaum in Kaarst : Selbstgebasteltes im Mittelpunkt

Holzbüttgen Beim Weihnachtsmarkt im Café Buxbaum gab es Kaffee, Glühwein, Waffeln und einiges mehr. Im Mittelpunkt standen jedoch eindeutig die Basteleien der „Hobby-Holzwürmer“.

Gute Maschinen, gute Ratschläge und jede Menge Enthusiasmus, vielleicht ist das das Erfolgsrezept. „Wir sind überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagte Theo Steinbrock bereits eine knapp Stunde nach der Eröffnung des Marktes. Er und seine neun Mitstreiter hatten Beachtliches geschaffen: Sterne, Engel und Tannenbäume aus Holz waren die gängigsten Motive, darunter auch sehr raffinierte Sachen unter Berücksichtigung der Baumrinden und in Kombination mit anderen Materialien, mit und ohne Glitzer, mit Kerze.

Event in Dormagen-Stürzelberg : Weihnachtsmarkt lockte zahlreiche Besucher an

Auch komplexere Arbeiten gab es für einstellige Euro-Beträge zu kaufen. Die „Holzwürmer“ stecken den Erlös in ihre Werkstatt: Miete müssen sie zwar nicht an Ikea zahlen, aber für die Nebenkosten sind sie schon verantwortlich. Für ein Mehr an Stimmung und Gemütlichkeit sorgten Frauen wie Anne Theoly oder Silke Bergenthun: Theloy, gelernte Floristin, hatte den Holzwerkern bei der Präsentation der weihnachtlichen Arbeiten geholfen – im Gegenzug durfte sie ihre abstrakte Malerei vermarkten. Silke Bergenthun hatte Bilder ihres verstorbenen Vaters Walter Bergenthun mitgebracht – seine Lieblingsmotive waren offenbar die Bergwelt mit ihrer Idylle. Felicitas Dietrich hatte lange Zeit ihre Grußkarten für den Eigenbedarf gefertigt. Jemand hatte ihr den Tipp gegeben, die Prachtexemplare mal feilzubieten. „Es läuft wunderbar“, lautete ihre Zwischenbilanz am Samstagnachmittag. Es schien am Samstag, als wären alle im „Träffpunkt“ am Hüngert mehr als zufrieden.