Veranstaltung in Kaarst Der nasseste Ostermarkt seit Langem

Außergewöhnlich Dinge gab es im Maubiscenter: Das kleine Karussell zog die Kinder an. Vanessa und Nathalie Mier boten Chakra-Kerzen an. Ulf Meyer aus Kaarst bot seinen Kunden die Wahl: Sollten sie sich für eine Vinylschallplatte entscheiden oder für eine Schale, geformt aus einer alten Langspielplatte. Ernst Zölzer, der Scherenschleifer, war nicht unzufrieden: Er hatte die Heizung angestellt und den einen oder anderen Auftrag übernommen. Gudrun Mones aus Neuss lockte im Maubiscenter mit gelungenen, selbstgemachten Osterdekorationen zum kleinen Preis. Zu ihren außergewöhnlichen Objekten gehörten mit Pailletten verzierte Ostereier. Die Gastronomie profitierte nicht so stark vom Ostermarkt, wie sie es bei besserem Wetter getan hätte. Andererseits wurden die Besucher an den Ständen ausführlich beraten, wie es auf einem sehr gut besuchten Markt so nicht möglich gewesen wäre. Elvira Delissen Mees und Sabine Derschang mussten am frühen Nachmittag einsehen, dass die Besucherströme ausbleiben würden und sie einen Großteil der Keramikarbeiten und der Holz- und Betonkunst wieder mit nach Hause nehmen müssten.