So war der Auftritt von Amjad in Kaarst An der Schmerzgrenze

„Schni, schna, schnappi“ ist für ihn der Titel eines Beschneidungsliedes. Er blätterte immer wieder in einer Kladde. „Ich werde immer gefragt, ob das ein Notizbuch ist oder der Koran“, erklärte der Mittdreißiger. Nach der Pause setzt er sich mit deutschen Redewendungen auseinander. Was ihm aufgefallen war: Es müsste eigentlich „Marmor, Stein und Eisen brechen nicht statt „Marmor, Stein und Eisen bricht“. In arabischen Ländern werde er immer als Araber, der in Deutschland lebt, identifiziert. Woran das liegt? „Kein Araber schnallt sich im Taxi an.“