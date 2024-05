Feierlichkeiten in Kaarst Keine Nachwuchssorgen bei den Driescher Schützen

Wenn man nach Driesch zum Schützenfest kommt, erwartet niemand ein Riesenrad oder eine ähnliche Attraktion. Aber im Grunde gibt es auf dem kleinen Platz alles, was man auf einem Schützenfest nicht missen möchte. Da der König in Büttgen lebt, hatte er seine Residenz am Höhenweg im Herzen von Driesch errichtet. Dort hatte Christel Hesse, die Mutter des Ministers Christian Hesse, früher einen Blumenladen geführt. Auch eine sehr kleine Bruderschaft kann einen sehenswerten Festzug auf die Straße bringen: Das klappt durch die Unterstützung von Gastzügen. Am Samstag reihten sich in das Regiment drei Züge von auswärts ein: „Merr halde duer“ aus Kleinenbroich und aus Büttgen der Grenadierzug Freiwild sowie der Jägerzug Flotte Boschte. Am Sonntag verstärkten vier Gastzüge das Regiment, die Schützen kamen aus Vorst, Holzbüttgen, Büttgen und Büderich.