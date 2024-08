Beste Bedingungen beim Schützenfest Der Wettergott ist Holzbüttger

Es fehlte an nichts. Der erste Blick ins Zelt machte deutliche, dass es dort eine Veränderung gab: Aus einem Zweiraum-Zelt war ein Einraum-Zelt geworden. Diese Änderung erfolgte aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften. Dass es keinen separaten Thekenbereich mehr gibt, hat mit dem Thema „Fluchtwege“ zu tun. Den meisten Besucherinnen und Besuchern gefiel‘s. Und an der Gesamtgröße hatte sich nichts geändert: Das Zelt ist 25 mal 60 Meter lang, also 1500 Quadratmeter groß. Die Zapfanlage und die Industriespülstraße sind in separaten Zelten untergebracht.