Brauchtum in Kaarst : Vorst krönt das Schützenfest-Jahr

Reiner Jülich mit seiner Gabi bei der Parade am Sonntag (Mitte). Foto: Tinter, Anja (ati)

Vorst Beim letzten Schützenfest im Stadtgebiet sollten sich die Wetter-Befürchtungen nicht bewahrheiten. König Reiner schmiedet bereits Zukunftspläne. Die Verantwortlichen freuen sich über einen Bewerber beim Vogelschuss.

So richtig überraschend ist es längst nicht mehr, dass das letzte Schützenfest im Stadtgebiet hervorragend besucht ist. Das ist bis jetzt nicht anders. In Vorst wird ausgelassen gefeiert und Schützenkönig Reiner Jülich ist hellauf begeistert. Präsident und Brudermeister Thomas Schröder kann aufatmen: Gerd Dicks, Sprecher der St.-Eustachius-Schützenbruderschaft, verriet in Bezug auf den Königsvogelschuss, der am Montag gegen Mittag auf dem Programm steht, so viel: „Ich glaube, sagen zu können, dass es einen Bewerber geben wird.“

Das Fest begann pünktlich um 14 Uhr mit Musik und Böllerschüssen. Und im Gegensatz zum vergangenen Jahr läuteten auch wieder die Kirchenglocken. Eine halbe Stunde später war der stellvertretende Brudermeister Franz Geers – er feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bruderschaftsjubiläum – umringt von Kindern, deren Eltern und Großeltern. Der Grund: Bei ihm gab es die beliebten Lebkuchenherzen und Gratis-Chips für die Kinderkarussells; die Nachfrage war wieder enorm. Raupe und Autoscooter: Für die Jugendlichen und Erwachsenen gab es wieder diese beiden Klassiker.

Info Das sind die weiteren Termine Montag Das Schützenfest beginnt um 9 Uhr mit dem Ökumenischen Gottesdienst, es folgen der Frühschoppen und das Königsvogelschießen. Um 18 Uhr steht die Festparade auf dem Programm, um 20 Uhr wird der neue Jungschützenkönig gekrönt. Dienstag Um 18.30 Uhr gibt es die letzte Königsparade, abends wird der neue König gekrönt.

Bereits am Freitag hatten viele Züge die Maien gesetzt und bis in den frühen Morgen hinein gefeiert. Beim Großen Zapfenstreich auf dem Kirchenvorplatz wirkten alle fit und vor allem diszipliniert: Man hätte eine Stecknadel fallen hören können während dieser festlichen Zeremonie, die immer der erste Höhepunkt des Vorster Schützenfestes ist. Das Bundesmusikkorps Kleinenbroich und „In Treue fest Grefrath“ spielten beziehungsweise zelebrierten den Zapfenstreich. Schützenkönig Reiner Jülich freute sich am Samstagabend vor allem darüber, dass die Meteorologen mit ihrer Wettervorhersage gründlich daneben lagen: Ihnen zufolge hätte es fast ausnahmslos regnen sollen. Stattdessen sollte kein einziger Regentropfen fallen.