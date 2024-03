Kaarster Stadtrat FWG macht am meisten Verdienstausfall geltend

Die Verwaltung hat im Stadtrat am vergangenen Donnerstag in einer Tischvorlage mitgeteilt, in welcher Höhe Verdienstausfälle durch Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger in den einzelnen Fraktionen in den vergangenen drei Jahren geltend gemacht wurden. „Es ist interessant zu sehen, dass hohe Summen an Verdienstausfall insbesondere an eine kleinere Fraktion gezahlt werden“, stellte Dominik Broda, Fraktionsvorsitzender der Grünen, nach Durchsicht der Unterlagen fest.