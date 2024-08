Zensus 2022 So viel kosten die Mieten in Kaarst

In Büttgen teilen sich gleich zwei Viertel den Spitzenplatz: An der Benediktusstraße/Driescher Straße sowie an der Offenbachstraße an der L381 liegt die Netto-Kaltmiete bei 11,46 Euro. An der Gutenbergstraße/Justus-Liebig-Straße dagegen werden laut Zensus 2022 lediglich 3,31 Euro fällig. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so große Unterschiede gibt es in Vorst: zwischen Linnig mit 11,29 Euro und Alt-Werret (5,52) liegen 5,77 Euro. Spitzenreiter in Driesch ist das Viertel an der Straße „Auf der Wiese“ (9,97 Euro), Schlusslicht das Driescherfeld (6,30 Euro).