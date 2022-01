Neubauten und Sanierungen in Kaarst : So viel investiert die Stadt 2022 in einzelne Projekte

Kaarst In der Stadt Kaarst stehen auch im Jahr 2022 wieder viele Projekte an: Schulneubauten, Erweiterung der Gewerbegebiete oder die Sanierung einer Fassade sind nur einige Beispiele.

Im Finanzausschuss haben nun die jeweiligen Fachbereiche die Höhe der Investitionen benannt, die in diesem Jahr in die Projekte fließen. So werden die kompletten 562.000 Euro für die Fußgängerbrücke an der Birkhofstraße in diesem Jahr fällig, wie die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärte. Der Umbau der Rathausstraße als Maßnahme aus dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK) in Höhe von 2,56 Millionen Euro wird in diesem Jahr zur Hälfte finanziert.