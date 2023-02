Bis jetzt liegen 456 Anmeldungen für Grundschulen in Kaarst vor Wo es in Grundschulen eng wird und wo es noch freie Plätze gibt

Einige wenige Eltern haben ihr Kind noch an keiner Kaarster Grundschule angemeldet, in einigen Fällen steht noch nicht fest, ob ein Kind wirklich schon in diesem Jahr eingeschult wird. Trotz dieser Unwägbarkeiten wurden den Mitgliedern des Schulausschusses jetzt vorgestellt, wie viele Eingangsklassen an den Grundschulen wahrscheinlich gebildet werden. Bis jetzt gingen 456 Anmeldungen ein. Fest steht derzeit nur, dass es für jedes i-Dötzchen einen Platz geben wird. Die Frage ist nur, ob dieser Platz in einer zum Wohnort am nächsten gelegenen Schule sein wird.