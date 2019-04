Kultur in Kaarst : Theaterprogramm für die Kleinsten

Kaarst „Fetziges für Kids“ – unter diesem Titel wurde das Programm für 2020 präsentiert.

Von Rudolf Barnholt

Kultur für alle, auch für die Kleinsten: In Kaarst wird es, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung, auch im kommenden Jahr wieder ein interessantes Kindertheater geben. Unter dem Titel „Fetziges für Kids“ wird es vom 2. Feburar bis zum 10. Dezember acht Veranstaltungen geben. Die Kinder und ihre Eltern können sich auf Theater, auf Figuren- und Puppentheater, Märchen, Musik und mehr freuen. Die Programme werden in allen Kindergärten und Schulen sowie in den Rathäusern in Kaarst und Büttgen ausliegen.

Los geht es am 2. Februar 2020 mit dem Kinder- und Familienkonzert von „Krümelmucke“. Mit einfühlsamen Texten und wundervollen Melodien wird Krümelmucke von Christiane die Herzen der kleinen Musiker im Sturm erobern. Sie werden spielerisch mit Musik in Berührung gebracht. Der Veranstalter verspricht „Konzerte, die die Menschen berühren und Jung und Alt auf eine einzigartige Weise zusammenführen“. Am 2. Februar kommt dann die „Achja Bühne“ mit „Motte will Meer“. Da geht es um ein Kind, dessen Vater, ein Fischer, statt Fischen immer mehr Plastikmüll aus dem Meer holt. Ob da das Plastikmonster dahintersteckt? Motte beschließt, dem Vater zu helfen und das fiese Monster aufzuhalten. Ein Stück zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlachen. Das Niederrhein-Theater führt am 28. April 2020 einen Klassiker auf: „Neues vom Räuber Hotzenplotz“. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des berühmten Kinderbuchs, die bekannten Figuren werden zu neuem Leben erweckt. Die Freie Bühne Neuwied zeigt am 21. Juni nächsten Jahres „Der Regenbogenfisch“. Hier geht es um“s Teilen. Der Regenbogenfisch gibt anderen Fischen von seinen prachtvollen Schuppen ab und lebt fortan umso glücklicher. „Wo die wilden Kerle wohnen“, verrät am 23. August das Theater Neumond. Es geht um Mut und Wut, um Unfug treiben und die Kraft der Fantasie.