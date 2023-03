Veranstaltung in Kaarst Experten geben Tipps zum Schutz vor Hackerangriffen

Julian Geils beschrieb, wie ein Cyberangriff abläuft. Es beginnt mit einer Spam-Mail auf dem Opfer-Rechner. Der Hacker werde versuchen, so weit wie möglich in den Firmenrechner einzudringen. Dann wird das Opfer aufgefordert, Geld zu überweisen. Was er beklagte: „Meistens rufen die Kunden sehr spät an.“ Er sprach von einem Krieg vor allem mit russischen Hackern, und zwar nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. Die beiden Referenten präsentierten kleine, ungefährlich wirkende, ohne Probleme zu beschaffende zum Teil recht bizarr aussehende Geräte, die großen Schaden anrichten können. „Sehr perfide, was man da alles mit machen kann“, sagte Geils. Die Geräte seien nicht kostspielig und einfach zu bedienen. Die Referenten verrieten auch, dass selbst Fingerabdrucksensoren von Hackern überlistet werden können. Sie empfahlen die Multi-Faktor-Authentifizierung zusätzlich zum Nutzernamen und dem Kennwort. Das Passwort, dass sich innerhalb weniger Sekunden ändert, erschwere den Hackern die Arbeit sehr.