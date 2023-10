Neue Bedientheke in Kaarster Supermarkt So schmecken die veganen Produkte bei Edeka

Marktleiter Nikolaus Kowaljow berichtet stolz von einem hohen Andrang und einer positiven Resonanz gegenüber dem neuen Bereich zwischen der Käsetheke und dem SB-Backshop, der veganen Bedientheke. Rund 35 Produkte bietet der Edeka-Markt an der Gustav-Heinemann-Straße in Kaarst täglich an. Insgesamt haben sie eine Produktbankbreite von 150. So ist es möglich, regelmäßig Abwechslung im Sortiment zu schaffen.