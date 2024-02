Sanierungsbedarf im „Wohnzimmer“ der Stadt So marode ist das Kaarster Rathaus

Selbst die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum fühlt sich in ihrem „Wohnzimmer“ nicht mehr wohl, klagte zuletzt auf einer Veranstaltung über das kaputte Dach, wo es an vielen Stellen reinregnen würde. Kein Wunder, denn die „Blechbüxx“, wie das Rathaus in Kaarst genannt wird, wurde seit der Eröffnung am 18. Juli 1994 nicht einmal großräumig saniert. Und das rächt sich jetzt – wie vieles, was in der Stadt in den vergangenen 20 bis 30 Jahren an Sanierungen von älteren städtischen Gebäuden, Schulen und Turnhallen versäumt wurde.