Fotos So lief die Sportlerehrung der Stadt Kaarst

Bei der letzten Ehrung kamen die Fußballer zum Zuge: Die Sportfreunde Vorst, Gastgeber der Sportlerehrung, stiegen im vergangenen Jahr in die Kreisliga A auf, die Damenmannschaft der SG Kaarst feierte den Aufstieg in die Niederrheinliga und die erste Herrenmannschaft in die Kreisliga A.