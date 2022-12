Einzelhandel in Kaarst So lief der Start ins Weihnachtsgeschäft

Der Kaarster Einzelhandel in den adventlich geschmückten Rathaus-Arkaden blickt auf den Start des Weihnachtsgeschäft mit gemischten Gefühlen. „An den Wochenenden läuft es ganz gut, unter der Woche eher ruhiger“, fasst Romina Harz von Parfümerie Becker zusammen. Im Großen und Ganzen sei man aber bis jetzt zufrieden. Vor allem Kleinigkeiten gingen gut – überhaupt sei der Trend zu beobachten, dass der Wert der gekauften Geschenke eher kleiner als in den Vorjahren ausfalle. Die ausliegenden Flyer über die Adventsaktionen in den einzelnen Geschäften der Rathausarkaden nehmen die Kunden gerne mit, berichtet sie.