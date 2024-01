Vinzenzhaus und Johanniter-Zentrum in Kaarst Der Kampf um Pflegekräfte

Nahezu alle Branchen klagen über Fachkräftemangel. Auch in der Pflege gibt es vor allem im Hinblick auf die Corona-Pandemie viele Fachkräfte, die sich für ein anderes Berufsfeld entschieden haben. Wie sieht es in den Kaarster Pflegeheimen aus? Gibt es dort noch genügend Pflegekräfte? Und wie steht es um den Nachwuchs in dieser Branche? Wir haben uns umgehört.