48. Herbstausstellung der Kaarster Künstler Von Traumtänzern und Denkanstößen

Heike Flint ist unter anderem mit dem teuersten Bild der Ausstellung vertreten. Es ist ein Mosaik, 1,15 mal 1,15 Meter groß und heißt „Porträt „George M.“ – gemeint ist George Michael – und kostet 14.554 Euro. Worüber sich die 53-Jährige besonders freut: Die digitale Version wird Anfang Dezember im Rahmen der Expo Metro auf dem Times Square in New York City zu sehen sein. Sie war vor einem Jahr schon mit dabei und ist mit ihren 22 Lenzen wieder die Jüngste: Anna Orlinski, Kaarsterin und Studentin an der Düsseldorfer Kunstakademie, präsentiert drei kleine Wandobjekte in Orange, Weiß und Blau aus Keramik. Sie sind die konsequente Weiterentwicklung ihrer Zeichnungen.