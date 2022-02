Kirchen- und Kinderchöre in Kaarst : So gehen die Chöre mit Corona um

Die Kaarster Kantore Annika Monz, Wolfgang Weber (evangelische Kirche) und Dieter Böttcher (v.l.) leiten jeweils mehrere Chöre. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Wie handhaben die verschiedenen Chorleiter und Kantoren die derzeitige Corona-Pandemie? Wer probt, wer nicht? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Annika Monz leitet den CanDomino-Chor, in dem junge Erwachsene singen, die beiden Kinderchöre in Kaarst und Vorst, die MarTeenies (9 bis 14 Jahre) und den Kaarster Kirchenchor. Eigentlich hatte Monz am Freitag und Samstag ein Probewochenende für das Musical „König David“ geplant, doch aufgrund vieler Absagen wurden die Proben abgesagt. „Man fragt sich von Woche zu Woche, wie es weitergeht. Es fallen immer wieder Kinder aus, weil in der Familie jemand positiv getestet wurde“, sagt sie.

Zusätzlich zu den Proben am Freitag müssen die Kinder einen aktuellen negativen Test mitbringen. „Bislang sind wir gut damit gefahren“, sagt Monz, die versucht, so viel Normalität wie möglich zu erhalten. Die Erwachsenen haben sich vor Weihnachten dazu entschieden, vorerst mit den Proben auszusetzen. „Es gibt durch die steigenden Corona-Zahlen noch keine Perspektive“, so Monz. Gerade die älteren Mitglieder seien noch sehr ängstlich.

Das bestätigt Kantor Dieter Böttcher, Leiter des Kirchenchores St. Aldegundis in Büttgen und des Kinderchores „BudiCantamus“. Zwar probt der Kirchenchor alle zwei Wochen unter 2G-plus und der Kinderchor jede Woche. Doch gerade bei den Erwachsenen ist die Zahl derjenigen, die kommen, geringer als sonst. „Ich spüre eine große Verunsicherung, viele bleiben lieber zu Hause“, sagt Böttcher. Das erschwere die Planungen. Um Ostern herum, so hofft er, wird sich die Lage bessern.

Der Kirchenchor in Holzbüttgen probt ebenfalls unter 2G-plus, der Kinderchor pausiert ebenso wie der Kirchenchor in Vorst. Wolfgang Weber von der evangelischen Kirchengemeinde probt mit seinem „Vocalensemble“ unter 2G-plus in Präsenz, mit der „Kantorei“ und dem „Chorus of Joy“ trifft er sich einmal in der Woche per Zoom-Konferenz zum Theorieunterricht. Der Seniorenchor pausiert.