Kursus in der VHS : So funktioniert die Ausbildung zur Gedächtnistrainerin

Kaarst Wie wird man eigentlich Gedächtnistrainerin? In einem Kursus an der VHS Kaarst-Korschenbroich haben sechs Teilnehmerinnen Tipps und Tricks mit auf den Weg bekommen.

Was gibt es eigentlich alles bei einem Waldspaziergang zu erleben und wie kann man sich daran am besten erinnern? Irene Geberbauer war eine der sechs Teilnehmerinnen des VHS-Kurses „Ausbildung zur ganzheitlichen Gedächtnistrainerin“. In ihrer Lehrprobe, die sie für das Zertifikat vor Senioren im Haus Tabita in Korschenbroich halten wird, demonstrierte sie das bereits Erlernte. Auf Karten notierte Begriffe wie Hase, Spazierstock, Baumrinde, Pilz, Specht, Zweige oder Gartenzwerg ließen den Waldspaziergang lebendig werden. Gleichzeitig erwähnte Irene Gerberbauer passende Gerüche und Geräusche – anschließend sollte das Erlebte aus dem Gedächtnis nacherzählt werden.