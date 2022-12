Weihnachten in Kaarster Herberge Erstes Fest für ukrainische Familie in Kaarst - vieles war neu

Maria und Josef suchten damals nach einer Herberge und fanden sie – auch Katja Tokar und ihr Sohn Timofy haben ihre Unterkunft weit weg von ihrem Zuhause im ukrainischen Charkiv in Kaarst gefunden: Seit April 2022 leben sie in einer von der Familie Perillieux zur Verfügung gestellten Wohnung. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar flüchteten Mutter und Sohn im März nach Deutschland. Katjas Großcousin Sebastian Lys aus Kaarst holte sie und andere Verwandte in einer abenteuerlichen Reise ab (die NGZ berichtete).