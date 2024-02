Zwei Kaarster im Schaltjahr geboren Zwischen diesen beiden Geburtstagskindern liegen 20 Jahre

2024 steht ein Tag mehr im Kalender als sonst: der 29. Februar. Menschen, die an diesem Tag Geburtstag haben, sind etwas Besonderes, denn sie können ihren „echten“ Geburtstag nur alle vier Jahre feiern. Auf der Suche nach diesen besonderen Geburtstagskindern haben sich zwei Menschen bei unserer Redaktion gemeldet, die vom Alter her eigentlich nur 20 Jahre auseinanderliegen: Horst Tischer wird am Donnerstag 92 Jahre alt, Ben Ritters feiert seinen zwölften Geburtstag. Oder anders formuliert: Tischer wird 23, Ritters drei. Wir haben beide interviewt.