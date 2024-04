Kosten und Termine So feiern die Abiturienten ihren Abiball

Aktuell bereiten sich die Kaarster Abiturjahrgänge auf ihre Abschlussprüfungen vor. In der sogenannten „teaching to the test“-Woche haben die Schüler noch einmal Unterricht in ihren Abiturfächern, ehe die Klausuren am 16. April starten. Am Tag zuvor gibt es die Zulassungen. Danach wollen die Abiturienten ihren Abschluss bei ihrem Abiball feiern. Wer feiert wo und wie hoch sind die Kosten?