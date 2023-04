„Mister Mondän“ aus Kaarst Spektakel ist sein Hobby

Kaarst · Seit mehr als 20 Jahren ist „Mister Mondän“ eine schillernde Persönlichkeit in Kaarst. Zuletzt erregte er mit einem Aprilscherz Aufsehen. Was treibt den 62-Jährigen, der eigentlich Dachdecker ist, an?

11.04.2023, 04:50 Uhr

Der neueste Clou war ein Plakat, das Frank Jülich am 1. April gegenüber dem Rathaus errichtete: „Hier baut Mister Mondän das modernste Einkaufszentrum Europas“ war darauf unter anderem zu lesen. Foto: Frank Jülich

Von Elisabeth Keldenich

Einfach und bescheiden geht bei ihm nicht, sondern je spektakulärer und ausgefallener, umso besser – oder eben mondän. Und so nennt er sich auch: „Mister Mondän“. „Manche wissen gar nicht mehr, wie ich richtig heiße“, sagt Frank Jülich und lacht. Seit mehr als 20 Jahren ist der Dachdeckermeister, der seine professionelle Erfüllung mit 19 Jahren fand, eine schillernde Persönlichkeit in Kaarst, die polarisiert – entweder man mag ihn oder nicht.