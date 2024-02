Angebot in Kaarst Zu Gast bei den Computerfreunden

Er suchte mit Beginn des Ruhestandes 2009 ein neues Betätigungsfeld und fand es in der Gründung der „Computerfreunde Niederrhein“ in Mönchengladbach. Beruflich hatte Liewer schon mit Computern zu tun und wollte seine Kenntnisse nun vertiefen. Nach mehreren Anlaufstellen in Mönchengladbach und Meerbusch suchte Liewer nach seinem Umzug nach Kaarst-Büttgen neue Räumlichkeiten für die Computerfreunde. Der ehemalige Quartiersmanager Andreas Vollmert machte ihn auf den Raum im Anbau des AEF aufmerksam – seit Januar 2024 sind die „Computerfreunde Niederrhein“ nun offiziell dort tätig. Wichtig ist ihm, dass die Teilnehmer mit Unterstützung selbst Lösungen per Recherche im Internet herausfinden: „Meistens klappt es“, so der engagierte Ehrenamtler. Die Themen sind breit gefächert: Datensicherheit, digitales Erbe, Erkennen von Phishing-Mails, Neuinstallation eines Betriebssystems, digitale Verwaltung von Dokumenten, Erstellen einer eigenen Homepage, der Einsatz von Mikroprozessoren für die Heimsteuerung und vieles mehr. Wichtig ist Liewer die nachhaltige Nutzung der Hardware.