Kaarster Evangelen im Skiurlaub: 16 Stunden Busfahrt nach Schneechaos und Stau

Kaarst Nach einer Odyssee ist die Skigruppe der evangelischen Kirche heil angekommen.

Glückliches Ende einer schneereichen Rückfahrt per Bus aus dem Ahrntal in Südtirol: Um 1.30 Uhr am Montagmorgen erreichten 39 Kinder und Erwachsene den Parkplatz an der Auferstehungskirche in Kaarst. Sie hatten an einer von der evangelischen Gemeinde veranstalteten Skifreizeit vom 29. Dezember bis zum 6. Januar teilgenommen.