Auf dem Rathausplatz Kaarst singt für den Frieden

Kaarst · Nach zwei Jahren Zwangspause war es am Freitag endlich wieder so weit. Die beiden Kaarster Kirchengemeinden haben am Abend zum Friedenssingen auf dem Platz vor dem Rathaus eingeladen.

23.12.2022, 20:00 Uhr

Friedenssingen vor dem Rathaus Kaarst Foto: Georg Salzburg (salz)

(seeg) Eigentlich sollte das Friedenssingen bei Regen in die Rathausgalerie verlegt werden, doch die Organisatoren verzichteten auf die Ausweichmöglichkeit und veranstalteten das gemeinsame Singen mit den Bürgern auf dem Platz vor dem Rathaus, wo es auch eigentlich hingehört. Rund 150 Bürger waren gekommen, um am Tag vor Heiligabend ein musikalisches Zeichen für den Frieden zu setzen. Unter der Leitung von Dieter Böttcher, Kantor der katholischen Kirchengemeinde Kaarst-Büttgen, und seinem evangelischen Kollegen Wolfgang Weber sangen die Bürger unter anderem „We Shall Overcome“. Susa Weber rezitierte zwischendurch Gedichte. Auch Bürgermeisterin Ursula Baum nahm am Friedenssingen teil und sang kräftig mit. Einige Bürger zündeten ein Friedenslicht an und nahmen es mit nach Hause.

