Stadtfest in Kaarst : „Sing deinen Song“ mit NE-WS 89.4 bei Kaarst Total

Stadtfest in Kaarst

Kaarst Bei „Sing deinen Song“ stellt das Lokalradio NE-WS 89.4 regelmäßig Musik von lokalen Künstlern vor. Für das Stadtfest „Kaarst total“ gibt es einen Live-Auftritt zu gewinnen.

Newcomer aus dem Rhein-Kreis Neuss dürfen beim großen Kaarster Stadtfest „Kaarst Total“ auftreten. NE-WS 89.4, das Lokalradio im Rhein-Kreis Neuss, macht es möglich: Ein Nachwuchsmusiker aus dem Rhein-Kreis Neuss steht bald auf der großen Bühne und darf beim Stadtfest „Kaarst Total“ seine Musik am 3. September einem großen Publikum live präsentieren.

In der Rubrik „Sing deinen Song“ stellt NE-WS 89.4 regelmäßig Musik von lokalen Künstlern vor. Die Teilnehmer der zweiten Staffel haben nun die Chance, den großen Liveauftritt „zu gewinnen“ – per Voting auf der Sender-Homepage.

„Die Veranstalter von Kaarst Total waren sofort begeistert von der Idee, lokale (noch) unbekannte Künstler ins Programm mit aufzunehmen und haben dafür extra Bühnenzeit freigemacht. Am Kaarst-Total-Samstag heißt es um 18.30 Uhr dieses Jahr also ‚Sing deinen Song‘“, so NE-WS 89.4-Chefredakteur Tony Kaufmann.