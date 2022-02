Simon Pearce und Lisa Feller zu Gase in Kaarst : Ein Wochenende voller Comedy im Einstein-Forum

Simon Pearce und Lisa Feller zu Gase in Kaarst

Simon Pearce tritt am Freitag in Kaarst auf. Foto: Philipp Wulk

Kaarst Gleich zwei Comedians gastieren am kommenden Wochenende im Albert-Einstein-Forum: Am Freitag, 11. Februar, kommt der Schauspieler, Comedian und Kabarettist Simon Pearce.

In seinem Programm „Allein unter Schwarzen“ begegnet er als Ur-Bayer Rassismus mit Humor und spricht über fremde Hände in seinen Haaren, Polizeikontrollen und sein Leben als Schwarzer in Bayern. Beginn ist um 20 Uhr.