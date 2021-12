Zaubershow im Einstein-Forum : „Siegfried & Joy“ bringen Las Vegas nach Kaarst

Kaarst „Magic Show“ nennen „Siegfried & Joy“ ihr Zauberprogramm. Es ist viel mehr als das, was man sich bislang unter einer Zaubervorstellung vorgestellt hat – eine Show voller Überraschungen und mit hohem Glamourfaktor.

Erstaunlich, dass sich lediglich rund 150 Besucher die Show im Albert-Einstein-Forum anschauen wollten. Nico, der Große, Jungenhafte und Josha, der aussieht wie Conchita Wurst, eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Ihre Show ist nicht auf äußerste Perfektion ausgerichtet und der Zuschauer weiß nie so genau, ob die Trick jetzt nicht geklappt hat oder ob er nicht hatte klappen sollen. Der Name „Sigfrid and Joy“ ist angelehnt an die bekannten Dompteure „Siegfrid & Roy“.