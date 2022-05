Sebastianus-Bruderschaft : Siegfried Hämel ist neuer „König der Könige“ in Büttgen

Siegfried Hämel ist neuer „König der Könige“ in Büttgen

Büttgen Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen hat einen neuen „König der Könige“: Siegfried Hämel hat sich unter den 16 ehemaligen Büttgener Schützenkönigen durchgesetzt.

Nach zwei Jahren Pause wurde die Veranstaltung nun wieder auf der Anlage der Scheibenschützengesellschaft Büttgen durchgeführt. Organisiert wurde sie ebenfalls von zwei Ex-Königen: Klaus Prüfer, Schützenkönig 1987/88, und Markus Müller, Schützenkönig 2009/10. Obwohl beide auch selbst am Schießwettbewerb teilnahmen, überließen sie die Würde des „Königs der Könige“ wieder ihrem Mitbewerber Siegfried Hämel.

Vor den ehemaligen Königen waren die Ex-Minister an der Reihe. Kai Feldmann, Minister 2017/18 bei Schützenkönig Dirk Heiertz und heute Jägermajor, setzte sich gegen elf Mitbewerber durch. Zudem wurde unter allen Anwesenden, darunter auch der amtierende Büttger Schützenkönig Helmut Reicharz mit seinen Ministern Angelo Randazzo und Marco Schmermbeck, der „Pokal ohne Titel“ ausgeschossen. Diesen gewann Rolf Kreuter. Organisator Klaus Prüfer kündigte bereits den Termin für das nächste Schießen zum „König der Könige“ an. Dieses soll am 11. März 2023 stattfinden.