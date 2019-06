Bauarbeiten in Kaarst : Sieben neue Parkplätze für das Vinzenzhaus

Vor dem Vinzenzhaus sollen sieben Parkplätze entstehen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Seit März dieses Jahres ist die Tagespflegeeinrichtung Vinzenzhaus an der Giemesstraße bewohnt. Was noch fehlt, sind weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Einrichtung.

Bereits in seiner Sitzung am 14. März 2018 wurde im Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss die Notwendigkeit der Errichtung von sieben Parkplätzen am Vinzenzhaus erkannt, nun geht es endlich in die Umsetzung. Die Kosten für diese Baumaßnahme werden von der Stadt auf 150.000 Euro geschätzt und stehen im Haushalt 2019 zur Verfügung.