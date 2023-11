Installation in Kaarster Rathausarkaden SI-Club setzen mit gefärbten Schuhpaaren eindrucksvolles Zeichen

Die Kaarster Soroptimistinnen haben bei den „Orange Days“ ein eindrucksvolles Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt: In den Kaarster Rathausarkaden machte der SI-Club am vergangenen Samstag mit einer Installation mit orange gefärbten Schuhpaaren auf die 2023 von ihrem Ex-Partner oder Noch-Partner getöteten Frauen aufmerksam. 99 Schuhpaare erinnerten an die Frauen, die von ihrem Partner getötet wurden. Teilweise waren die Schuhe mit Botschaften auf Trauerschleifen geschmückt, auf denen beklemmende Texte schilderten, was vor den Gewalttaten passierte. Das Kunstprojekt entstand in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach.