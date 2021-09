100-jähriges Vereinsjubiläum : SI-Club Kaarst würdigt Team von „Paul kocht“

Holzbüttgen Die Kaarster Soroptimistinnen haben ihre August-Spende dem Verein „Prima Arbeiten und Leben – Paul e.V.“ zukommen lassen und würdigen den Verein als vorbildliches Inklusionsprojekt.

Die Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben ist seit der UN-Behindertenkonvention 2008 ein Menschenrecht. Mit dem vorbildlichen Inklusionsprojekt hat sich „Prima Arbeiten und Leben – Paul e.V.“ seit fünf Jahren in Kaarst etabliert.

„Das Team von ,Paul’ kocht war schon zu Besuch bei einem unserer Treffen und hat uns mit seiner Eigeninitiative und Ideenvielfalt begeistert,“ erzählt Marlies Kallen, Präsidentin des Soroptimist International Club Kaarst bei der Übergabe einer 100-Euro Spende in Holzbüttgen, die der SI-Club jeden Monat an eine andere Einrichtung vergibt. „Mit unserer Spende zeigen wir Anerkennung für das vorbildliche Inklusionsprojekt, das jungen Menschen mit geistiger Behinderung eine Beschäftigung und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gibt. Die feinen, handwerklich hergestellten Speisen und die Gastfreundschaft bei Paul kocht sind eine Bereicherung für unsere Stadt“, so Kallen weiter.