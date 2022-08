Bedürftige Kinder in Kaarst : SI-Club verteilt 40 Schulranzen an Erstklässler

Kaarst Die Kaarster Soroptimistinnen haben einmal mehr Schulranzen inklusive Material für Erstklässler gesammelt, deren Eltern sich keinen neuen Ranzen leisten können.

Ein neuer Schulranzen ist teuer und nicht alle Eltern können ihren Kindern diesen bezahlen. Vor vielen Jahren hatte der Soroptimist International Club Kaarst daher die Idee, Schulranzen von Viertklässlern einzusammeln, die nach den Sommerferien an eine weiterführende Schule wechseln. Diese gespendeten Ranzen werden mit neuem Schulmaterial befüllt, das der SI-Club Kaarst kauft. Das Sozialamt der Stadt Kaarst und der Ökumenische Arbeitskreis Asyl übernehmen die Verteilung an bedürftige Erstklässler.

Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. In Deutschland zählt die Organisation über 6700 Mitglieder in 223 Clubs. Ziel ist es, die Gleichstellung der Frauen in rechtlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht zu erlangen. Zudem setzt sich das Netzwerk für einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen und die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein.