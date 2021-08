Monatliche Spendenaktion : Kaarster Soroptimistinnen unterstützen DLRG

Kaarst Im 100. Jubiläumsjahr von Soroptimist International hat der Club Kaarst 100 Euro an die DLRG-Ortsgruppe Kaarst gespendet. Wofür das Geld verwendet werden soll?

Die Ehrenamtler bieten unter anderem Schwimmkurse an und übernehmen am Kaarster See die Wasserrettung. „Für die DLRG ist es sehr wichtig, ihre Mitglieder permanent aus- und weiterzubilden,“ erklärt der stellvertretende Ausbildungsleiter Dominic Swarat. Die Spende werden sie daher auch gezielt für diesen Bereich verwenden.