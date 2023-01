Solidatität aus Kaarst SI-Club packt Hilfspakete für die Ukraine

Die Situation der Menschen in der Ukraine beschäftigt auch die Kaarster Soroptimistinnen. Um den hilflosen Ukrainern und Ukrainerinnen ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung zu schicken, packten die Mitglieder des Kaarster SI-Clubs nun Hilfspakete. Versendet werden diese Pakete dank einer Initiative von DHL kostenlos. Das Label für den Versand kann im Internet ausgedruckt werden. DHL übergibt die Pakete an Übergabepunkten an der Grenze an die ukrainische Post, die die Verteilung in besonders vom Krieg betroffene Gebiete übernimmt.