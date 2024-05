Jahreshauptversammlung von Kaarster SI-Club Soroptimistinnen beschließen Beitragserhöhung

Der Trödelmarkt in Kooperation mit dem „Alten Rathaus“ brachte einen Erlös von rund 3000 Euro. Auf der Jahreshauptversammlung beschlossen die Soroptimistinnen, einen Großteil davon an den SI-Club in Lviv zu spenden. Mit dem Geld wird das Kinderheim in Lyubin Velyky unterstützt, es ist ein voll funktionstüchtiges Zentrum für psychische und physische Rehabilitation. Die Spende soll den oft verwaisten Kindern ein paar Tage Sommerferien in den Karpaten ermöglichen. Jeden Monat (immer am 25.) organisieren die Clubschwestern ein offenes Treffen im Bistro „Papalapub“, interessierte Frauen sind zum ersten Kennenlernen eingeladen.