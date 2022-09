Europäische Mobilitätswoche : Stadt baut „Shared Space“ vorzeitig zurück

Kaarst Zwei Tage vor dem Ende der Europäischen Mobilitätswoche erklärt die Stadt Kaarst das Experiment „Shared Space“ für beendet. Der Ursprungs-Zustand wurde wieder hergestellt.

Der „Shared Space“ an der Alten Heerstraße in Kaarst ist am Dienstag bereits zurückgebaut worden. Somit wurde die alte Verkehrsordnung in der Stadtmitte wieder hergestellt.

Zuvor hatte es in den sozialen Medien Kritik an der verkehrsberuhigten Zone in der Stadtmitte gegeben. In der Facebook-Gruppe „Du bist ein netter Kaarster, wenn...“ heißt es in einem Post vom vergangenen Samstag: „Kann mir jemand erklären, was die unglaublich tolle Verkehrsberuhigung am Neumarkt soll? Das ist ja eine Behinderung! Und was soll das Spielstraßen-Schild? Das ist keine Spielstraße in der City. Unglaubliche Idee. Es schütteln alle nur mit dem Kopf.“ Damit heizte der User eine Diskussion an, unter seinem Post finden sich 51 Kommentare (Stand: Dienstagnachmittag).