Schule und Sportverein kooperieren SG Kaarst bringt Realschüler in Bewegung

Vahid Faiazi ist fest angestellter Trainer bei der SG Kaarst und kümmert sich darum, dass für jede Sportart, die in der AG angeboten wird, auch der passende Trainer vor Ort ist. So wie am Donnerstag, als eine Fecht-Trainerin aus Dormagen den Kindern die ersten Schritte in dieser Sportart vermittelte. Faiazi ist vor sieben Jahren als afghanischer Flüchtling nach Deutschland gekommen und hat bei der SG eine Ausbildung zum Sportkaufmann gemacht, jetzt ist er fest angestellt. Für die Realschule ist der Fakt, dass die Trainer von außerhalb kommen, perfekt, weil sie mit ihren eigenen Lehrkräften eine solche AG gar nicht stemmen könnten, wie Andrea Adrian erklärt. Die Teilnahme an der AG ist für die angemeldeten Schüler verpflichtend und wird sogar auf dem Zeugnis erwähnt.