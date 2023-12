Ehrengabe für Projektkursus der Gesamtschule Kaarst setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus

In ihrer Laudatio betonte Bürgermeisterin Ursula Baum, dass sich die jungen Menschen bewusst für die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft entschieden, die letztendlich Kostenpflichtiger Inhalt zum ersten Stolperstein auf Kaarster Stadtgebiet in Büttgen führte: Am 20. Oktober 2022 verlegte der Künstler Gunter Demnig den Stein vor dem Haus Rathausplatz 15 in Erinnerung an den jüdischen Arzt Winfried Selbiger. Dessen Lebensgeschichte mit Berufsverbot, Vertreibung und ungeklärtem Tod hatten die Teilnehmer des Projektkurses intensiv aufgearbeitet. Unterstützt wurden sie dabei von Stadtarchivar Sven Woelke und Reinhold Mohr, aktiv im Museumsförderverein Kaarst und im Kreisheimatbund des Rhein-Kreis Neuss. Die Preisverleihung am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts, unterstrich noch einmal die Bedeutung dieses Einsatzes der Bürger, ohne den „nichts gehe“, so die Bürgermeisterin. Die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten zeigten die Notwendigkeit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Historie und eine klare Haltung junger Menschen gegen jede Form des Antisemitismus: „Kaarst setzt mit der Verleihung ein Zeichen: nie wieder“, erklärte Ursula Baum.