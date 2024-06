Fest der Kulturen Kaarst zeigt sich von seiner bunten Seite

Nebenan lockt der Duft von mexikanischem Essen: Die klassischen Tacos lassen sich mit verschiedenen Füllungen und Saucen bestellen. Fröhlich bereiten die freundlichen Damen in original mexikanischer Kleidung die Spezialitäten zu, während angrenzend afrikanische Wohnkultur in Handarbeit angeboten wird – plus Süßigkeiten zum Naschen. Die farbenfrohe Kleidung sowohl der Mexikaner wie der Afrikaner wirken wie Farbtupfer auf dem gut besuchten Rathausplatz.