Seniorenwohnheim Am Dreeskamp eröffnet „Eine Bereicherung für die Stadt Kaarst“

Da Einrichtungsleiter Stefan Kampshoff aus privaten Gründen nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen konnten, sprach Dirk Lorscheider, Geschäftsführer der Compassio GmbH, ein paar Worte zur Begrüßung. „Es ist wichtig, auch den Menschen einen Dank auszusprechen, die eher im Hintergrund arbeiten“, erklärte er und bedankte sich beim Seniorenbeirat, der SG Kaarst und der Hospizbewegung als Kooperationspartner sowie beim anwesenden Ehepaar Günter und Beate Kopp für die Unterstützung. Gleichzeitig begrüßte er Walburga Töller, die am 3. April dieses Jahres als erste Bewohnerin in das neue Quartier am Dreeskamp eingezogen war. Im vollstationären Bereich gebe es noch freie Plätze frei. „Unser Anspruch ist, dass wir nur so viele Bewohner betreuen möchten, wie es unser Pflegepersonal hergibt“, erklärte Lorscheider, der gleichzeitig um neue Mitarbeiter warb: „Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen.“ Jürgen Garbang, Vorsitzender des Kaarster Seniorenbeirats, ist vor allem von den Räumen für die Quartiersinitiative begeistert. „Das ist ein Thema, was wir uns als Seniorenbeirat auf die Fahne geschrieben haben, um die Senioren aus ihrer Einsamkeit herauszuholen“, erklärt er.