Dreeskamp in Kaarst : Kreistag gibt Grünes Licht für Senioreneinrichtung

Dreeskamp in Kaarst

Am Dreeskamp entsteht ein neues Seniorenwohnzentrum. Foto: Thurner Immobilien

Kaarst Im Kreistag sind die Weichen für die weiteren Schritte zur Planung eines Seniorenwohnzentrums am Dreeskamp gestellt worden.Der Baubeginn ist für 2020 geplant.

Ein weiterer Baustein für das Seniorenwohnen am Dreeskamp ist die Einrichtung eines Quartiersstützpunktes, an dem eine offene Begegnungsstätte für Jung und Alt geschaffen werden soll. „Hier werden sich künftig Nachbarn auf einen Kaffee oder zum Plausch treffen können“, sagt Hans-Georg Schell, Sprecher der CDU-Fraktion im Sozialausschuss. „Ein Verbundsystem bestehend aus Seniorenwohnungen mit wahlweise zu buchender Pflege, teilstationären Angeboten, vollstationären Pflegeplätzen, Kurzzeitpflege und betreuten Wohngruppen sollen dem oft situativ auftretenden Bedarf an Unterstützung im Alter gerecht werden, und zwar aus der Hand eines Betreibers“, skizziert Beate Kopp, Leiterin der Liberalen Senioren Gruppe Kaarst und Regionalbeauftragte im Rhein-Kreis Neuss, die Vorteile für das neue Seniorenzentrum.