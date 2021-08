Wege zu Haltestellen in Kaarst zu weit : Seniorenbeirat will ÖPNV verbessern

So wie hier an der Maubisstraße soll der ÖPNV nach Meinung des Seniorenbeirats im gesamten Stadtgebiet laufen. Die Bürger müssten teilweise viel zu weit zur nächsten Haltestelle laufen. Archiv: Hammer Foto: Linda Hammer

Kaarst Bürger sollen künftig nicht mehr als 300 Meter zur nächsten Haltestelle gehen müssen. Helfen sollen dabei sogenannte Zubringerbusse.

Von Rudolf Barnholt

Der Seniorenbeirat hat sich Gedanken gemacht, wie der Öffentliche Personennahverkehr im Stadtgebiet verbessert werden kann. Das gilt insbesondere für die Ortsteile Holzbüttgen und Büttgen, wo die Bürger zum Teil sehr weite Wege bis zur nächsten Haltestelle auf sich nehmen müssen. Manfred Stranz stellte in der Sitzung am Donnerstag den Entwurf des Konzepts zur Verbesserung der Mobilität vor. Es gehe unter anderem darum, den CO 2 -Ausstoß zu senken, denn der Personen- und Güterverkehr mit rund 20 Prozent nicht unerheblich an den Treibhausgasemissionen beteiligt.

Der Seniorenbeirat schlägt eine Erweiterung des Taxibus-Netzes oder sogenannte Zubringerbusse vor. Taxibusse sind bereits im Stadtgebiet im Einsatz. Voranmeldungen seien aber für Senioren mitunter hohe Hürden. Und bis 2040 wird jeder dritte Einwohner im Seniorenalter sein. Der Zubringerbus fährt im Linienverkehr. Eingesetzt werden sollen kleine, wirtschaftliche und mit moderner Technik ausgestattete Busse, die Fahrer sollen ehrenamtlich unterwegs sein, was die Kosten in Grenzen hält.

Jürgen Garbang, Vorsitzender des Seniorenbeirats, möchte, dass der Öffentliche Personennahverkehr auf größere Akzeptanz stößt, und zwar nicht nur bei den Senioren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die Menschen möglichst nicht mehr als 300 Meter bis zur nächsten Haltestelle gehen müssen. Kleine Busse im Zubringerverkehr seien schon wegen der oftmals sehr engen Straßen alternativlos. Garbang ließ sich vom Seniorenbeirat bestätigen, dass diese Pläne weiter verfolgt werden sollen. Er hatte das Grobkonzept bereits bei der Verkehrsplanerin Elke Anders vorgestellt: „Sie wird unsere Anregungen an das Planungsbüro Runge weiterleiten, das dann möglicherweise in das zu erstellende Mobilitätskonzept einfließen wird“, erklärte Garbang. Anders wird auch selbst Stellung nehmen. Der Vorsitzende zeigte sich erleichtert: „Immerhin sind unsere Pläne nicht sofort abgelehnt worden.“

Was ihm aufgefallen ist: „In Neuss macht man sich zurzeit die gleichen Gedanken – es geht darum, wie die kleinen Ortsteile besser an den ÖPNV angebunden werden können.“ Leo Erdmann sprach von einer „überzeugenden Präsentation“. Er bot sich an, die Bedürfnisse der Menschen abzufragen, auch mal an Haustüren zu klingeln.