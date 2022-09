Pilotprojekt in Kaarst : Seniorenbeirat stellt Mitfahrbänke in Büttgen auf

In Büttgen stehen seit Mittwoch die ersten Mitfahrbänke. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Der Seniorenbeirat der Stadt Kaarst hat ein Pilotprojekt in Büttgen gestartet. Seit Mittwochmorgen stehen zwei sogenannte „Mitfahrbänke“ in Büttgen: eine gegenüber des S-Bahnhofs an der Michaelstraße, die zweite am Rathausplatz.

Eine dritte Bank ist nach Angaben von Jürgen Garbang, Vorsitzender des Seniorenbeirats, in Planung und wird demnächst aufgestellt. Die Mitfahrbank ist eine speziell beschilderte Bank, auf der Bürger Platz nehmen können, die von Autofahrern mitgenommen werden wollen. Fest installierte Schilder über der Bank weisen auf die Fahrtrichtung hin. Autofahrer, die an dieser Bank vorbeikommen, können anhalten und denjenigen, der auf der Bank sitzt, mitnehmen. So werden spontane Fahrgemeinschaften ermöglicht und die Mobilität von Menschen, die kein eigenes Auto besitzen und keine Möglichkeit haben, mit dem Bus zu fahren, gefördert.

Die Mitfahrbänke wurden vorerst in Büttgen aufgestellt, zum zu schauen, „wie die Bürger das Angebot annehmen“, erklärt Garbang. „Wir haen in Büttgen eine ganz schlechte Mobilität, in vielen Gebieten gibt es kein ÖPNV. Mit dem Rollator wird es dann eng“, sagt Garbang. Die Mitfahrbänke sollen eine Hilfe für die Menschen sein, die nicht mehr gut zu Fuß sind. „Es ist ein gutes Pilotprojekt für Büttgen“, ist auch die Meinung von Bürgermeisterin Ursula Baum, die bei der Aufstellung der Mitfahrbank an der Michaelstraße dabei war. Der Seniorenbeirat verteilte bereits Aufkleber, die Autofahrer an die Frontscheibe ihres Pkw kleben können, um zu signalisieren, dass sie Wartende mitnehmen. Dabei ist jede Person, die im Auto sitzt nach Angaben Garbangs über den Autofahrer haftpflichtversichert.