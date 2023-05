Kaarster Seniorenbeirat nicht einverstanden Kritik an Priorisierung im Mobilitätskonzept

Das Mobilitätskonzept sieht das Angebot eines On-Demand-Busses vor, das die betroffenen Gebiete mit den Ortszentren verbinden soll, damit die Senioren weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen, den Wochenmarkt und Cafés besuchen können. „Möglicherweise müssen die älteren Bürger auch noch ihre Einkäufe mit nach Hause tragen. Das ist in dem Mobilitätskonzept überhaupt nicht bedacht worden“, so Stranz.